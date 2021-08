Business news: Somalia-Kenya, per premier Roble "nessun confronto" su disputa marittima con presidente Kenyatta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Somalia Mohamed Hussein Roble ha negato di aver discusso con il presidente keniota Uhuru Kenyatta della contesa sul confine marittimo comune. "Non sono venuto in Kenya per firmare accordi e il caso marittimo è intoccabile in quanto è in mano alla Corte internazionale di giustizia", ha affermato il primo ministro parlando a un evento di benvenuto ospitato dalla comunità somala e imprenditoriale a Nairobi. Roble ha detto di non aver affrontato la questione con il presidente Kenyatta, smentendo le voci circolanti da giorni su un presunto accordo fra i due paesi, che sarebbe stato concluso nel quadro della visita ufficiale resa dallo stesso Roble in Kenya, su invito del presidente Kenyatta. Ad alimentare le voci di un'intesa sul contenzioso, in corso da anni, era stata nei giorni scorsi una dichiarazione della presidenza keniota, che sembrava suggerire il raggiungimento, se non di un accordo, almeno di un'intesa amichevole fra le autorità. La dichiarazione sarebbe tuttavia stata successivamente modificata, eliminando i riferimenti alla linea di confine marittimo dell'oceano Indiano al centro del contenzioso, sollevando altri dubbi sulla questione. Da parte sua, Roble ha definito le voci circolanti sull'intesa "imprecise e non veritiere". (Res)