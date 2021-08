Siria: la provincia di Dara’a al centro delle rotte energetiche regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna del governo della Siria per controllare completamente la provincia sud-orientale di Dara’a, cuore della ribellione del 2011, potrebbe aprire la strada a importanti progetti energetici di respiro regionale. L’analista politico siriano Malik Hafez ha dichiarato ad “Agenzia Nova” che l’obiettivo delle forze di Damasco è quello di controllare il valico di frontiera Jaber-Nasib, tra la Siria e la Giordania, per attivare i flussi commerciali da Damasco ad Amman e poi verso i Paesi de Golfo e viceversa. Secondo fonti di “Agenzia Nova” al Cairo, questo corridoio aprirebbe la strada a un progetto energetico di carattere regionale che potrebbe coinvolgere l’Egitto e non solo. Lo scorso mese di luglio, l'ex primo ministro libanese designato Saad Hariri aveva rivelato di aver discusso, durante la sua visita al Cairo e l'incontro con il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, del dossier dell'importazione di gas egiziano in Libano attraverso la Giordania e la Siria. L’establishment giordano, peraltro, starebbe cercando di convincere gli Stati Uniti della bontà del progetto. (segue) (Res)