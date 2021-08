Siria: la provincia di Dara’a al centro delle rotte energetiche regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la recente visita del re giordano Abdullah II alla Casa Bianca per incontrare il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, la “Washington Post” aveva riferito che il sovrano ha offerto agli Stati Uniti di unirsi a un gruppo di lavoro per concordare una road map per una soluzione in Siria. Secondo le fonti consultate da “Nova”, re Abdullah ha lavorato per persuadere gli statunitensi ad accettare di collaborare con il governo siriano per realizzare importanti progetti economici per la Giordania e la regione. Le stesse fonti aggiungono che le rinnovate violenze delle forze lealiste a Dara’a, ex roccaforte dell’opposizione dove almeno 50 mila persone vivono sotto assedio, hanno effettivamente avuto luogo dopo il ritorno di Abdullah II da Washington. (segue) (Res)