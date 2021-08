Afghanistan: talebani avanzano verso il centro di Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I talebani continuano ad avanzare verso il centro della capitale dell’Afghanistan, Kabul. Lo rende noto il portavoce del gruppo armato islamico, Zabihullah Mujahid, sul suo profilo Twitter ufficiale. I talebani hanno conquistato questa mattina la principale città orientale dell'Afghanistan, Jalalabad, senza combattere, mettendo in sicurezza le strade chiave che collegano il paese al Pakistan. La caduta di Jalalabad lascia al governo centrale dell'Afghanistan il controllo solo del centro di Kabul e di altri sette capoluoghi di provincia sui 34 del Paese. Il governo del presidente Ashraf Ghani sembrava avere poche opzioni poiché i talebani hanno effettivamente circondato Kabul: prepararsi per una sanguinosa battaglia per la capitale o capitolare. La cattura di Jalalabad, con una popolazione stimata di oltre 280.000 abitanti, e di altre aree della provincia di Nangarhar concede ai talebani il controllo del valico di frontiera di Torkham, la più grande rotta commerciale e di transito tra l'Afghanistan e il Pakistan.(Res)