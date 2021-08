Migranti: crisi al confine fra Lituania e Bielorussia, la nuova rotta che preoccupa l’Ue arriva da Est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova rotta migratoria per l’Ue arriva da Est. La crisi al confine fra Bielorussia e Lituania, inizialmente sottovalutata, inizia a diventare un serio problema per l’Unione europea che ha deciso di intervenire a sostegno del Paese baltico, sempre più sotto pressione a causa di flussi migratori senza precedenti. I ministri dell'Interno dei Paesi dell'Unione europea, su decisione della presidenza di turno slovena, si riuniranno il 18 agosto per discutere sulla situazione relativa all'immigrazione in Lituania. Nei giorni scorsi, inoltre, la Commissione europea ha deciso di concedere 36,7 milioni di euro a Vilnius come assistenza d'emergenza nell'ambito del Fondo per l'asilo, l'immigrazione e l'integrazione per aiutare il Paese baltico a migliorare le capacità d'accoglienza a seguito dell'aumento degli arrivi di migranti irregolari dal confine con la Bielorussia. Il sostegno per le strutture di accoglienza include anche aiuti sanitari, generi alimentari e di vestiario, strutture per l'isolamento anti Covid-19 e vaccini. I fondi rafforzeranno anche le squadre di risposta per individuare potenziali vittime di traffici di esseri umani e per aiutare le persone che hanno bisogno di protezione internazionale. Questa decisione segue la visita in Lituania da parte della commissaria Ue agli Affari interni Ylva Johansson gli scorsi primo e 2 agosto e la successiva visita di altri rappresentanti della Commissione, nelle quali è stata data una valutazione strategica per fornire sostegno finanziario al Paese baltico al fine di gestire la situazione ai confini esterni e per dare adeguata accoglienza ai migranti. (segue) (Res)