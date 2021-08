Business news: India, vendite veicoli per passeggeri continuano ad aumentare a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite dei veicoli per il trasporto di passeggeri in India sono aumentate a luglio del 14,16 per cento su base mensile e del 44,6 per cento su base annua. Ne sono stati venduti 264.442 contro i 231.633 di giugno e i 182.779 del luglio 2020. Lo ha reso noto l’Associazione dei produttori indiani di auto (Siam). Per le auto l’aumento mensile è stato del 7,16 per cento, a 130.080, e per i Suv (sport utility vehicles) del 23,12 per cento, a 124.057. I mezzi a due ruote, invece, hanno registrato una flessione su base annua, da 1.281.354 a 1.253.937 unità, tuttavia sono aumentate le vendite di scooter, passate da 334.288 a 366.292. (Inn)