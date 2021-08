Business news: India, capacità installata da fonti rinnovabili raggiunge cento gigawatt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India ha raggiunto una capacità installata di energia rinnovabile di cento gigawatt, esclusi gli impianti idroelettrici di grandi dimensioni, ed è al quarto posto al mondo. Il Paese è quarto per capacità installata da fonte eolica e quinto da fonte solare. Lo riferisce un comunicato del ministero dell’Energia nuova e rinnovabile indiano. Altri 50 gigawatt sono in fase di installazione e 27 in fase di gara. Nuova Delhi punta ad arrivare a una capacità di 450 gigawatt entro il 2030. (Inn)