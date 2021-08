Business News: Kuwait, deficit bilancio aumentato del 174 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante lo scorso anno finanziario, concluso il 31 marzo 2021, il deficit di bilancio del Kuwait è cresciuto del 174,8 per cento, raggiungendo quota 10,8 miliardi di dinari (circa 30,4 miliardi di euro). Lo ha annunciato il ministero delle Finanze dell’emirato, citato dall’agenzia di stampa “Kuna”. L’aumento del deficit è dovuto soprattutto al calo delle entrate, in riduzione del 38,9 per cento a 10,5 miliardi di dinari, ma dipende in parte anche da un aumento della spesa (dello 0,7 per cento, a 21,3 miliardi di dinari). I dati giungono mentre il parlamento del Paese, la cui economia è stata duramente colpita dal Covid-19, ha da poco approvato dopo ripetuti fallimenti il bilanco per l’anno fiscale 2021-2022, che prevede una spesa di 23,05 miliardi di dinari (circa 66,3 miliardi di euro) e un deficit di 12,1 miliardi (34,1 miliardi di euro). Secondo quanto annunciato in precedenza dal ministro delle Finanze di Kuwait City, Khalifa Hamada, il prezzo del petrolio non è abbastanza alto per le esigenze di bilancio del Paese, che per bilanciare le spese dovrebbe vendere il greggio a 90 dollari al barile (contro i circa 67 dollari di oggi). (Res)