Business News: Egitto, firmato contratto con società cinese per acquisto di 4 nuove maxi gru

- L’Egitto ha firmato un contratto con la società cinese Haixi per l’acquisto di quattro nuove maxi gru da banchina per la movimentazione dei container. Le gru saranno utilizzate nella nuova stazione polivalente per le attività di carico e container realizzata nel porto di Alessandria per un costo complessivo di 650 milioni di sterline egiziane (41,4 milioni di dollari Usa). La firma del contratto rientra nel piano di fornitura delle attrezzature per la prima fase di esercizio della stazione, che avrà un costo complessivo di 1,5 miliardi di sterline egiziane (95.5 milioni di dollari Usa). La parte egiziana firmerà un altro accordo per l'acquisto di attrezzature di altre gru a cavalletto elettrificate e altre attrezzature nel prossimo periodo. Da parte sua, l’azienda cinese Haixi a dichiarato che 28 ingegneri e tecnici egiziani saranno formati in Cina per un periodo di tre mesi. (Cae)