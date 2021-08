Business News: Turchia, a giugno tasso di disoccupazione al 10,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione della Turchia è stato pari lo scorso mese di giugno al 10,6 per cento, in calo rispetto al 13,2 per cento registrato a maggio. Lo riferisce l’Istituto statistico nazionale di Ankara (TurkStat), secondo cui il numero di disoccupati di età superiore ai 15 anni è calato di 823 mila unità. Contestualmente, è aumentato dello 0,9 per cento il tasso di occupazione, al 44,9 per cento (ovvero 28,6 milioni di persone). Nel mese di riferimento il tasso di partecipazione alla forza lavoro ha raggiunto quota 50,2 per cento, in calo di 0,5 punti rispetto al mese precedente (circa 222.000 persone), secondo TurkStat. La disoccupazione giovanile, misurata per la fascia di età tra i 15 e i 24 anni, era pari invece al 22,7 per cento. (Tua)