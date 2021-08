Business news: Etiopia, ambasciatore a Washington smentisce voci su chiusura rappresentanza diplomatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata etiope negli Stati Uniti continua a fornire i suoi servizi, contrariamente alle false voci circolanti negli ultimi giorni. Lo ha dichiarato l'ambasciatore etiope negli Usa, Fitsum Arega, commentando su Twitter la notizia dell'impellente chiusura di numerose rappresentanze di Addis Abeba all'estero. "Alcune fonti stanno diffondendo false informazioni secondo cui l'ambasciata etiope a Washington ha smesso di fornire servizi", ha scritto Arega, per il quale invece "la nostra ambasciata è regolarmente operativa". Lo scorso 8 luglio il governo dell’Etiopia ha richiamato 18 membri dello staff dell’ambasciata etiope a Washington e cinque membri della Missione permanente dell’Etiopia presso le Nazioni Unite, riducendone il numero a tre, mentre l’esecutivo ha deciso anche la chiusura dei consolati etiopi di Los Angeles, Francoforte e in Minnesota, i cui membri dello staff saranno rimandati a casa. La decisione cadeva dopo un annuncio ufficiale fatto dal primo ministro Abiy Ahmed, che in parlamento ha annunciato l’intenzione di ridurre il numero delle sue missioni diplomatiche all’estero nella convinzione che le attuali spese per questo personale siano eccessive. (Res)