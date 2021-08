Business news: Sudafrica, per Fitch nuovo ministro delle Finanze Godongwana è figura che rassicura i mercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È improbabile che il nuovo ministro delle Finanze del Sudafrica, Enoch Godongwana, si allontani dal rigoroso percorso di consolidamento fiscale tracciato dal suo predecessore, Tito Mboweni, dimessosi lo scorso 5 agosto nel quadro di un rimpasto di governo voluto dal presidente, Cyril Ramaphosa. Lo sostiene l'agenzia di rating Fitch, secondo il quale il neo nominato ministro resterà nel solco d'azione di Mboweni. "Fitch non si aspetta alcun impatto immediato sui piani fiscali dal cambiamento al Tesoro Nazionale. Enoch Godongwana comprende chiaramente i rischi derivanti dall'aumento del debito pubblico e le pressioni sulle finanze pubbliche", ha detto al "Financial Times" Jan Friederich, capo dell'agenzia per i rating sovrani del Medio Oriente e dell'Africa. "Pensiamo anche che capisca l'importanza della credibilità della politica monetaria sotto la Banca centrale e che non sosterrebbe alcuna misura che la mettesse a rischio". Fitch, insieme alle altre agenzie di rating Moody's e Standard & Poor's, classificano ad oggi il debito sovrano del Sudafrica come profondamente in sub-investimento. (Res)