Business news: Cina, import-export aumenta del 24,5 per cento nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le importazioni e le esportazioni totali della Cina sono aumentate complessivamente del 24,5 per cento su base annua da gennaio a luglio totalizzando 21.340 miliardi di yuan (circa 3.300 miliardi di dollari) e raggiungendo il livello massimo rispetto allo stesso periodo degli ultimi dieci anni. Lo rende noto il ministero del Commercio cinese. Secondo i dati, le esportazioni sono aumentate del 24,5 per cento rispetto a un anno fa, mentre le importazioni sono aumentate del 24,4 per cento nei primi sette mesi. A luglio, le importazioni e le esportazioni sono aumentate dell'11,5 per cento su base annua per valore, 3.270 miliardi di yuan. Le esportazioni verso i mercati sviluppati come Stati Uniti, Unione Europea e Giappone sono aumentate del 22,6 per cento nei primi sette mesi. Il commercio con i mercati emergenti ha continuato a crescere, con le esportazioni verso l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), l'America Latina, l'Africa e altri mercati in aumento del 26,5 per cento e una crescita complessiva di 13 punti percentuali. Le esportazioni delle imprese private sono aumentate del 30,1 per cento su base annua nei primi sette mesi, quelle delle imprese finanziate dall'estero del 17,9 per cento e quelle delle imprese statali del 16,7 per cento. (Cip)