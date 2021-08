Business news: Giappone, Toshiba torna al profitto nel trimestre aprile-giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toshiba ha registrato un profitto nel trimestre aprile-giugno, per la prima volta in due anni, stando ai dati trimestrali presentati dalla compagnia. Il conglomerato industriale giapponese ha generato un utile operativo di 14,5 miliardi di yen (131,3 milioni di dollari) nei tre mesi finiti a giugno, in aumento di 27 miliardi di yen rispetto allo stesso periodo del 2020, segnato dalla pandemia di coronavirus. Le entrate sono aumentate del 21 per cento, arrivando a 727,8 miliardi di yen. La società prevede 3,25 trilioni di yen di entrate e 170 miliardi di yen di utile operativo nell’anno fiscale che si concluderà a marzo 2022. Negli ultimi mesi la governance di Toshiba è stata messa in discussione dagli azionisti e ad aprile Nobuaki Kurumatani è stato sostituito come presidente da Satoshi Tsunakawa, in attesa di un nuovo assetto. (Git)