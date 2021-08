Business News: Egitto, gruppo immobiliare Talaat Moustafa realizza vendite per 1,3 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo egiziano Talaat Moustafa, la più grande società immobiliare in Egitto, ha raggiunto il più alto livello storico di vendite di oltre 21 miliardi di sterline egiziane (1,3 miliardi di dollari) durante la prima metà del 2021. Lo ha annunciato la società in un comunicato stampa, spiegando che "le vendite sono cresciute del 375 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e l'utile netto è aumentato del 23 per cento fino a raggiungere gli 869 milioni di sterline (38,86 milioni di dollari). (Cae)