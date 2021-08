Business News: Marocco, secondo Global Data nel 2021 tasso di crescita il più rapido dell'Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un rapporto sull'economia africana, la società internazionale di consulenza e analisi dei dati Global Data stima che il Marocco raggiungerà la crescita più rapida in Africa nel 2021, con un tasso atteso del 5,19 per cento. Rabat si troverà in cima alla lista delle cinque economie in maggior crescita nel continente nel corso dell'anno, afferma il rapporto. "Il Marocco è cresciuto a un ritmo molto rapido negli ultimi anni", afferma la compagnia, citando l'analista di ricerca economica Gargi Rao, che ha messo in evidenza in particolare la performance agricola del Paese, nonché un'efficace campagna di vaccinazione, adeguate politiche monetarie e incentivi fiscali. (Mar)