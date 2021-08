Business news: Nigeria, governo acquista 30 milioni di dosi del vaccino J&J

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Nigeria ha acquistato quasi 30 milioni di dosi del vaccino Johnson & Johnson come parte degli sforzi per aumentare le vaccinazioni contro il coronavirus. Lo ha annunciato il direttore dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo della salute di base, Faisal Shuaib, spiegando che il lotto di vaccino monodose arriverà in Nigeria fra circa due giorni. Finora solo quattro milioni di nigeriani - su una popolazione stimata di 200 milioni - sono stati vaccinati, utilizzando il vaccino AstraZeneca, mentre la scorsa settimana ad Abuja sono arrivate oltre 4 milioni di dosi del vaccino Moderna, offerte dal governo degli Stati Uniti. (Res)