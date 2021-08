Business news: Tanzania, governo chiude quotidiano “Uhuru” per aver pubblicato "falsità" sulla presidente Hassan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Tanzania ha sospeso per due settimane “Uhuru”, un quotidiano locale di proprietà del partito di governo Chama cha Mapinduzi (Ccm), per aver pubblicato una “storia falsa” sulla presidente Samia Suluhu Hassan. Lo riferisce il sito d’informazione “The East African”, rendendo noto che il divieto è arrivato dopo che Uhuru ha pubblicato un articolo in prima pagina secondo cui la presidente avrebbe espresso l’intenzione di non candidarsi per alle elezioni del 2025. È la prima volta che le autorità sospendono “Uhuru”, in attività dal 1961. Al giornale, che avrebbe titolato la notizia "non ho intenzione di candidarmi alla presidenza nel 2025", il segretario del Comitato centrale, per l'ideologia e pubblicità del Ccm, Shaka Hamdu Shaka, ha replicato sostenendo che: "Questo è un grossolano travisamento delle parole della presidente Hassan”. Secondo la dichiarazione di Shaka, Hassan non avrebbe pronunciato tali parole, rivelando “un grave errore che va contro la politica che governa i media” e quindi “la questione non sarebbe stata affatto tollerata”. (Res)