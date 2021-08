Business news: India, produzione industriale torna a crescere a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale dell’India è aumentata del 13,6 per cento a luglio, dopo una contrazione del 16,6 per cento a giugno. Lo ha reso noto l’Ufficio nazionale di statistica (Nso). Il settore manifatturiero ha registrato un aumento del 13 per cento, dopo essersi contratto del 17 per cento il mese precedente. La ripresa della produzione è legata al parziale allentamento delle misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus. (Inn)