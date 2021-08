Business News: Egitto, a maggio export petrolifero +554 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore delle esportazioni egiziane di prodotti petroliferi è aumentato significativamente lo scorso maggio, a circa 504 milioni di dollari, rispetto ai 77 milioni di dollari del mese di maggio 2020, con un incremento del 554,7 per cento. Lo ha riferito l'Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e le statistiche del Cairo in un comunicato stampa, indicando che nel maggio 2021 le esportazioni egiziane sono aumentate in generale dell'80,3 per cento, raggiungendo i 3,11 miliardi di dollari, rispetto agli 1,72 miliardi di dollari dello stesso mese dell'anno precedente. Nel periodo di riferimento il valore delle importazioni è invece aumentato del 35,4 per cento, raggiungendo i 6,45 miliardi di dollari, rispetto ai 4,76 miliardi di dollari dello stesso mese dell'anno precedente, per effetto dell'aumento delle importazioni di alcune merci, su tutte farmaci e preparati farmaceutici, per il 58,6 per cento. (Cae)