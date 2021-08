Business News: Marocco, ministro Industria Elalamy negli Usa per promuovere settore aviazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Industria del Marocco, Moulay Hafid Elalamy, si è recato in visita negli Stati Uniti per promuovere il potenziale del settore dell'aviazione nazionale presso gli investitori statunitensi. Lo rende noto il quotidiano marocchino “L’Economiste”, secondo il quale la visita del ministro ha come scopo la promozione dei punti di forza dell’industria dell’aviazione marocchina ai fornitori statunitensi, in particolare con il produttore di aeromobili Boeing. Durante la visita, Elalamy incontrerà l’amministratore delegato di Boeing Commercial Airplanes (Bca), Stanley Deal, con la partecipazione del Gruppo delle industrie marocchine aeronautiche e spaziali (Gimas) e l'Agenzia marocchina per lo sviluppo degli investimenti e delle esportazioni (Amdie). (Mar)