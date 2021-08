Business News: Arabia Saudita, nel secondo trimestre 2021 mercato immobiliare in crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ proseguita nel secondo trimestre del 2021 la ripresa del mercato immobiliare dell’Arabia Saudita, con un aumento delle transazioni nella capitale Riad del 77 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, segnato dallo scoppio della pandemia di Covid-19. E’ quanto emerge da un rapporto della società di consulenza internazionale Knight Frank, citato dall’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. In crescita anche i dati per la città costiera di Gedda, sul Mar Rosso, dove il numero di case vendute è cresciuto del 44 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Secondo Faisal Durrani, responsabile del settore Medio Oriente della società, hanno contribuito alla ripresa alcune iniziative introdotte dalle autorità di Riad, come i programmi “Sakani” e “Wafi”. Gli sforzi del governo saudita per sostenere la crescita del mercato residenziale hanno provocato uno “sviluppo eccezionalmente attivo”, secondo Durrani, che cita il prossimo completamento di 155.000 nuove abitazioni entro la fine del 2023 tra Riad, Gedda e Dammam (100.000 nella sola capitale). Anche il valore degli immobili è in crescita, alla luce di un aumento annuo del 7,6 per cento registrato nella capitale Riad, “il ritmo di crescita più rapido almeno dal 2017”, secondo Durrani. Per quanto riguarda il settore del commercio al dettaglio, nel secondo trimestre di quest’anno gli affitti presso i principali centri commerciali del Regno sono calati nella misura dell’1,5-3 per cento a Riad, Gedda e nell’area metropolitana di Dammam. La riapertura delle frontiere ai turisti provenienti da 49 Paesi, annunciata di recente dalle autorità di Riad, potrebbe indurre una ripresa del settore, come anche l’aumento del turismo interno. Secondo la Banca centrale saudita (Sama), già nel primo trimestre 2021 la spesa dei consumatori in Arabia Saudita è cresciuta del 2,1 per cento a circa 261 miliardi di rial, contro i 256 miliardi dello stesso periodo dell’anno scorso. (Res)