Business News: Egitto, inflazione annua raggiunge il 6,1 per cento a luglio

- Il tasso di inflazione totale annuo in Egitto è salito nel mese di luglio, per il terzo mese consecutivo, al 6,1 per cento rispetto al 5,3 per cento di giugno. E’ quanto emerge dai dati elaborati dall’Agenzia centrale egiziana per le statistiche. L'inflazione mensile è salita all'1 per cento del totale del Paese nel mese di luglio, a fronte di un calo dello 0,3 per cento a giugno. Il livello di inflazione annua è in linea con il nuovo obiettivo inflazionistico del 7 per cento nel quarto trimestre 2022 fissato dalla Banca centrale egiziana. (Cae)