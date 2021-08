Business news: Nigeria, Shell accetta di risarcire comunità di Ogoni per fuoriuscita petrolio del 1970

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale anglo-olandese Shell ha accettato di pagare 95 milioni di euro come risarcimento alle comunità di Ogoni, nello stato di Rivers situato nel sud della Nigeria, per le fuoriuscite di petrolio avvenute nel 1970. È quanto affermato dall’avvocato della compagnia, Aham Ejelamo, secondo cui Shell ha accettato di pagare tale risarcimento dinnanzi al giudice Ahmed Mohammed dell'Alta Corte federale di Abuja. Come riportano i media nigeriani, la corte aveva approvato stabilito inoltre che il risarcimento, disposto sempre dallo stesso organo giudiziario dieci anni fa, verrà pagato alle comunità attraverso il loro avvocato, Lucius Nwosu. Shell ha a lungo contestato la fuoriuscita di petrolio, sostenendo di aver abbandonato l'area e di aver sospeso le operazioni durante la guerra del Biafran avvenuta fra il 1967 e il 1970. Ma la comunità di pescatori e agricoltori di Ogoni, attraverso i suoi rappresentanti, ha sempre sostenuto che la fuoriuscita di petrolio è avvenuta da un oleodotto in evidente stato di corrosione quando la guerra era già terminata. (Res)