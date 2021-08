Business news: Taiwan, esportazioni record a luglio per quasi 38 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di Taiwan sono aumentate del 34,7 per cento su base annua a luglio arrivando a 1.060 miliardi di dollari taiwanesi (37,95 miliardi di dollari Usa), il valore più alto mai registrato prima in un solo mese dall'isola. Lo riferisce l'agenzia di stampa taiwanese "Cna", citando i dati del ministero delle Finanze. Le esportazioni dei prodotti di elettronica hanno totalizzato 14,67 miliardi di dollari il mese scorso, seguite da quelle delle apparecchiature per l'informazione e le comunicazioni, con 5,2 miliardi di dollari; a seguire l'export dei metalli a 3,23 miliardi di dollari, quello della plastica e della gomma a 2,48 miliardi di dollari e quello dei macchinari a 2,34 miliardi di dollari. Le principali destinazioni di esportazione di Taiwan sono rimaste la Cina, l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), gli Stati Uniti, l'Unione europea e il Giappone, che rappresentano rispettivamente il 41 per cento, 16,3 per cento, 14,7 per cento, 9,6 per cento e 6,8 per cento delle esportazioni dello scorso mese. Le importazioni di luglio sono ammontate a 32,05 miliardi di dollari, con un aumento del 41 per cento su base annua. (Cip)