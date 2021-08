Business news: Corea del Sud-Turchia, firmato accordo triennale di scambio di valuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud e la Turchia hanno firmato il loro primo accordo di scambio di valuta, con l’obiettivo di incrementare il commercio tra i due Paesi. Lo rende noto la Banca di Corea (Bok), la banca centrale sudcoreana, in un comunicato. Il suo governatore, Juyeol Lee, è uno dei firmatari, insieme all’omologo della Banca centrale della Repubblica di Turchia (Bcrt), Sahap Kavcioglu. L’intesa ha effetto immediato e durata triennale, con la possibilità di proroga in caso di consenso di entrambe le parti. Il documento prevede uno scambio di valute per 2,3 trilioni di won o 17,5 miliardi di lire turche (due miliardi di dollari). “Questo accordo è concepito per promuovere il commercio bilaterale attraverso una struttura di regolamento commerciale finanziata da swap e la cooperazione finanziaria per lo sviluppo economico dei due Paesi”, si legge nella nota. “Le due parti si aspettano che ciò rafforzerà ulteriormente la collaborazione tra le due istituzioni”, conclude la Bok. (Git)