Business news: Cina, Alibaba istituirà comitato indagini su molestie sessuali

- La multinazionale cinese Alibaba istituirà un comitato per indagare sulle denunce di molestie sessuali dei propri dipendenti. Lo riferisce una nota trasmessa internamente alla società e poi diffusa sui canali social, secondo cui il comitato sarà inizialmente composto da cinque dirigenti donne. Il Comitato del gruppo Alibaba sull'ambiente di lavoro sarà l'organo decisionale per le suddette questioni e si riferirà direttamente al consiglio di amministrazione. La mossa del colosso del commercio elettronico arriva dopo il licenziamento di un manager accusato di molestie sessuali, il cui caso ha suscitato critiche anche sul web contro la società per non aver preso provvedimenti al momento della denuncia. (Cip)