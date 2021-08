Business News: Arabia Saudita, nel secondo trimestre profitti Saudi Aramco a 25,4 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I profitti della compagnia energetica saudita Aramco hanno raggiunto, nel secondo trimestre di quest’anno, quota 95,47 miliardi di rial (25,46 miliardi di dollari), in aumento del 288 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, segnato dall’emergere della pandemia di Covid-19. Lo afferma un comunicato stampa pubblicato dal colosso petrolifero saudita. Il forte incremento dei profitti su base annua è legato all’aumento dei prezzi del petrolio e alla ripresa della domanda globale di greggio, a loro volta sostenuti dalla rimozione delle restrizioni contro il virus, dalle campagne vaccinali, dagli stimoli all’economia e dall’accelerazione dell’attività in alcuni mercati. Il risultato dei mesi fra aprile e giugno, il migliore dalla fine del 2018, è lievemente superiore alla stima mediana fornita dagli economisti, pari a 24,7 miliardi di dollari. “Il nostro secondo trimestre riflette un forte rimbalzo nella domanda globale di energia, e ci avviamo verso la seconda metà del 2021 più resilienti e flessibili, mentre la ripresa globale guadagna impulso”, ha detto l’amministratore delegato di Aramco, Amin Nasser. La compagnia ha dichiarato un dividendo di 70,33 miliardi di rial (circa 18,7 miliardi di dollari). Complessivamente, nella prima metà del 2021 i profitti sono stati pari a 47,2 miliardi di dollari, praticamente raddoppiati rispetto ai 23,2 miliardi del 2020. Il flusso di cassa libero è stato pari a 22,6 miliardi di dollari nel secondo trimestre e a 40,9 miliardi di dollari nella prima metà del 2021, rispetto ai 6,1 e 21,1 miliardi registrati rispettivamente negli stessi periodi del 2020. Al 30 giugno il coefficiente di indebitamento era pari al 19,4 per cento, rispetto al 23 per cento del 31 dicembre 2020; la spesa in conto capitale è stata invece pari a 7,5 miliardi di dollari nel secondo trimestre e a 15,7 miliardi di dollari nel primo semestre di quest’anno, in aumento rispettivamente del 20 e del 15 per cento rispetto agli stessi periodi dell’anno scorso. L’aumento è dovuto prima di tutto all’avvio della fase iniziale di costruzione legate ai progetti di crescita, afferma il comunicato. Aramco ha concluso un accordo da 12,4 miliardi di dollari per oleodotti con un consorzio internazionale, che ha acquisito una quota del 49 per cento nella nuova Aramco Oil Pipelines Company, di cui il colosso petrolifero saudita resta azionista di maggioranza. Inoltre, la compagnia ha raccolto 6 miliardi di dollari grazie all’emissione di titoli islamici (sukuk) denominati in dollari a investitori istituzionali, fondi che sono stati “stanziati per obiettivi generali” dell’azienda. Il prezzo del greggio Brent, dopo la crisi legata alla pandemia di Covid-19, è cresciuto quest’anno di circa il 40 per cento e ha chiuso venerdì scorso a 70,70 dollari, dopo il più ampio calo settimanale da quattro mesi a questa parte. (Res)