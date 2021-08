Business News: Egitto, accordo con società emiratina per produrre pickup a doppia alimentazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero egiziano della Produzione militare e la holding emiratina "M Glory" per la produzione di pick-up hanno firmato un contratto di cooperazione per la produzione di autovetture in Egitto che funzionano con doppia alimentazione (gas naturale e benzina). Lo ha reso noto la ministra del Commercio e dell'Industria egiziana, Nevin Gamea, in un comunicato stampa. La capacità produttiva prevista per il pickup “Em”, a gas naturale e benzina, è di circa 12 mila auto all’anno, per soddisfare il mercato egiziano e africano. "La produzione del veicolo a doppia alimentazione in Egitto - prevista per la prima metà del 2022- rappresenta un passo importante verso il passaggio all'energia pulita, attirando nuovi investimenti in questo settore", ha spiegato Gamea. Con questo scopo, è stata decisa la costituzione della società Egyptian-Emirati Automotive Manufacturing Company, con lo scopo di produrre, fabbricare e commercializzare automobili. (Cae)