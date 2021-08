Business News: Egitto, 60 aziende presentano offerte per desalinizzazione dell'acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Egitto, Mostafa Madbouly, ha chiesto al ministero dell'Edilizia abitativa, responsabile dell'acqua potabile nel Paese delle piramidi, di scegliere rapidamente le migliori offerte presentate dalle aziende per realizzare progetti di desalinizzazione dell'acqua di mare e iniziare i lavori quanto prima. Lo afferma un comunicato del governo diffuso dall'agenzia di stampa ufficiale "Mena". In questo contesto, il ministro dell'Edilizia abitativa, Assem Al Jazzar, ha annunciato che sono più di 60 le aziende in corsa, tra cui alcune importanti compagnie internazionali specializzate nella desalinizzazione dell'acqua. L’Egitto sta accelerando i progetti di questo tipo a causa della Grande diga della rinascita etiope (Gerd). Il riempimento del bacino dell’infrastruttura da parte di Addis Abeba, infatti, è considerato dalle autorità del Cairo come una minaccia diretta a un Paese, l’Egitto, che dipende in larga parte dal Nilo per il suo approvvigionamento idrico. Lo scorso giugno, il ministro delle Risorse idriche egiziano, Mohamed Abdel Atti, ha dichiarato che il Paese ha circa 60 miliardi di metri cubi di risorse idriche, per la gran parte provenienti dal Nilo. Tuttavia, per cercare di soddisfare il fabbisogno idrico pari a circa 114 miliardi di metri cubi all’anno, il governo conta anche sulle limitate quantità di acqua piovana, dalle risorse delle falde acquifere e dal riciclo delle acque reflue. Circa 34 miliardi di metri cubi all’anno di acqua sono garantiti dall’importazione di prodotti alimentari dall’estero. Per far fronte a questa situazione, il governo egiziano ha elaborato una strategia fino al 2050 del valore di circa 48 miliardi di euro. (Cae)