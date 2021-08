Business News: Egitto, finanziamento austriaco di 8,5 milioni di euro per manutenzione ferrovie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Cooperazione internazionale dell’Egitto, Rania Al Mashat, ha firmato un contratto per ottenere un finanziamento dal governo austriaco pari a 8,5 milioni di euro, allo scopo di acquistare macchinari e attrezzature per la manutenzione delle linee ferroviarie. Lo afferma un comunicato del ministero della Cooperazione internazionale, spiegando che alla firma dell'accordo era presente Georg Stillfried, ambasciatore d’Austria al Cairo. Al Mashat ha indicato che esistono ottimi rapporti con la parte austriaca che risalgono agli anni Settanta, spiegando che l'accordo è un prestito di sviluppo senza interessi per modernizzare le infrastrutture del settore dei trasporti. La ministra anche ha detto che il finanziamento al settore dei trasporti rappresenta oltre il 20 per cento del portafoglio della cooperazione allo sviluppo del suo dicastero. Questi fondi, aggiunge la nota, contribuiscono all'attuazione di molti progetti, tra cui lo sviluppo delle linee metropolitane, l'attuazione del progetto stradale nazionale, l'ammodernamento delle ferrovie e altri progetti. (Cae)