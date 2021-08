Kosovo: Covid, rafforzate misure restrittive per aumento dei contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Kosovo hanno deciso di rafforzare le misure restrittive anti-Covid nel tentativo di affrontare un rapido aumento di contagi. Dal 20 agosto, i cittadini che si recheranno in discoteche e feste in famiglia dovranno esibire la prova della vaccinazione, un test Pcr negativo eseguito non più di 72 ore o un documento che attesti che hanno contratto il Covid-19 negli ultimi 180 giorni. Bar e ristoranti potranno rimanere aperti fino alle 3 del mattino. Il ministro della Salute Arben Vitia ha affermato che le misure sono conformi alla situazione epidemiologica e serviranno a "salvare l'economia", ma non ha escluso l'adozione di misure più severe in futuro. "Le misure sono proporzionate ai pericoli posti e alle circostanze attuali per prevenire il Covid-19. Queste misure non significano che la vaccinazione sia obbligatoria", ha affermato. Ieri il Kosovo ha registrato un numero record di nuovi casi con 1.009 cittadini risultati positivi al Sars-Cov-2. (segue) (Alt)