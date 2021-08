Venezuela: Usa, Ue e Canada salutano avvio negoziati in Messico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel comunicato si sottolinea che le forze dell'opposizione democratica hanno "lavorato duramente per costruire una Piattaforma unitaria", la coalizione che fa riferimento a Juan Guaidò, riconoscendo l'importanza, per il prosieguo dei negoziati "di tale unità". "Continuiamo a chiedere il rilascio incondizionato di tutti coloro che sono ingiustamente detenuti per motivi politici, per l'indipendenza dei partiti politici, per la libertà di espressione, anche per i membri della stampa, e per la fine delle violazioni dei diritti umani", spiegano i firmatari chiedendo "condizioni elettorali che rispettino gli standard internazionali per la democrazia, a partire dalle elezioni locali e regionali previste per novembre 2021". (segue) (Com)