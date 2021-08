Business news: Cina, direttore pubbliche relazioni di Weibo arrestato per "corruzione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità cinesi hanno arrestato Mao Taotao, direttore delle pubbliche relazioni della celebre piattaforma social Weibo, per "corruzione" e per aver "gravemente danneggiato gli interessi dell'azienda". Lo riferisce il portale di informazione "Channel News Asia", citando una nota interna inviata al personale di Weibo. "In conformità con la politica aziendale e la legge, abbiamo deciso di licenziare Mao senza possibilità di riassunzione", si legge nella nota. Mao, entrato a far parte della piattaforma nel 2010, ha "rapidamente scalato i ranghi del dipartimento marketing e delle pubbliche relazioni", ricorda il comunicato. Lanciata da Sina Corporation il 14 agosto 2009, la piattaforma Weibo è una delle più popolari in Cina, con oltre 445 milioni di utenti attivi mensili a partire dal terzo trimestre del 2018. All'inizio del 2018, Weibo ha superato per la prima volta il valore di mercato di 30 miliardi di dollari. Al momento, Sina Corporation detiene l'undici per cento delle quote di Weibo, mentre il colosso Alibaba possiede il 32 per cento. (Cip)