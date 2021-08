Business news: Bangladesh, crescono le esportazioni di servizi informatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di servizi informatici dal Bangladesh sono aumentate del 6,64 per cento nei primi undici mesi dell’anno fiscale 2020-21, iniziato a luglio 2020, totalizzando 270 milioni di dollari. Lo ha reso noto l’Ufficio per la promozione dell’export (Epb). La quota maggiore è rappresentata dai servizi di elaborazione dati e hosting: 193,09 milioni di dollari, con un aumento del 23 per cento. I servizi di consulenza hanno raccolto 24,07 milioni di dollari, contro i 17,91 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente. Sono diminuite, invece, le esportazioni di software: una flessione del 30 per cento, a 47,44 milioni di dollari. L’export dei servizi informatici bengalesi è in crescita dall’anno fiscale 2018-19: 225 milioni, più 23 per cento. Nel 2019-20 l’incremento è stato del 22,67 per cento, a 276 milioni di dollari. (Inn)