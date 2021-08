© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le unità della centrale idroelettrica di Turgusun in Kazakhstan, appaltate da una società cinese, sono state messe in funzione per la produzione di energia. Lo riferisce l'agenzia di stampa cinese "Xinhua". La centrale, realizzata dalla società elettrica China Three Gorges Corporation, è stata completata nel mese di luglio. (Cip)