Business news: Taiwan, francese Carrefour potrebbe cedere la sua attività sull'isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La catena di supermercati francese Carrefour prevede di vendere la sua attività a Taiwan nelle prossime settimane per 1,9 miliardi di dollari. Lo riferisce il quotidiano "Taiwan News", secondo cui la compagnia avrebbe ingaggiato la banca d'affari statunitense Morgan Stanley per gestire la vendita, che sarà avviata dopo la fine dell'estate. Se realizzata, l'operazione rappresenterebbe un'inversione di rotta rispetto alla politica di espansione di Carrefour nel mercato taiwanese degli ultimi anni. Carrefour ha acquisito il rivenditore di generi alimentari Wellcome Taiwan nel 2020, portando sotto il suo controllo 224 negozi. La vendita sarebbe una scossa anche per il leader dei supermercati taiwanese Uni-President Enterprise, che detiene una partecipazione del 40 per cento in Carrefour. Uni-President ha commentato la notizia come "una speculazione esterna che non giustifica una risposta". Sebbene si sia diffusa a Taiwan negli ultimi anni, Carrefour si è invece ritirata dal mercato altamente competitivo della Cina nel 2019, dopo aver venduto l'80 per cento delle sue operazioni in perdita al rivenditore cinese Suning. (Cip)