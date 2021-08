Business News: Iraq, ministro Petrolio ritiene necessario dialogo con Kurdistan per gestire risorse regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- É necessario che il governo iracheno instauri un dialogo volto a favorire la cooperazione con la regione del Kurdistan per gestire la ricchezza petrolifera del Paese. Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio dell’Iraq, Ihsan Abdul Jabbar Ismail, in occasione del suo incontro con il ministro delle Risorse naturali del Kurdistan, Kamal Hamid al Atrushi. Durante il colloquio, il ministro iracheno ha sottolineato la necessità di gestire con estrema trasparenza le risorse petrolifere del territorio lavorando per risolvere le questioni in sospeso con la regione del Kurdistan attraverso il dialogo, ponendo l'interesse nazionale al di sopra di ogni considerazione. Da parte sua, Al Atrushi, ha chiesto al governo iracheno di lavorare insieme per aprire nuove possibilità di investimento e sviluppare progetti per nuovi giacimenti di petrolio e di gas a sostegno dell’economia nazionale. (Res)