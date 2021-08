Business News: Libia, possibile ritorno in sicurezza delle aziende Usa nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e del Commercio del governo di unità nazionale della Libia, Muhammad al Hawij, ha parlato della possibilità del ritorno “in sicurezza” delle aziende statunitensi in Libia, per completare i progetti rimasti in sospeso. Lo ha reso noto l’ufficio stampa del ministro, in seguito a un incontro con alcuni rappresentanti della Camera di commercio degli Stati Uniti. Durante il colloquio, Al Hawij ha confermato che il governo libico sta lavorando per rafforzare la cooperazione con gli Usa sulla base delle reazioni bilaterali nel settore degli investimenti e del commercio. “La Libia, grazie alla sua posizione geografica e alle sue risorse, rappresenta un’importante opportunità di investimento nel campo del petrolio, del gas e delle energie alternative”, ha dichiarato il ministro, sottolineando che il dicastero sta lavorando per attuare un piano di trasformazione dell’economia nazionale e favorire lo scambio di esperienze. (Lit)