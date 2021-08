Business News: Algeria, governo crea nuova società per lavorazione dei fosfati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Energia dell’Algeria ha creato una società per la trasformazione chimica dei fosfati. In un comunicato stampa, il ministero sottolinea che un accordo in tal senso è stato siglato presso la sua sede tra il Gruppo industriale per i fertilizzanti e i prodotti fitosanitari e il gruppo Manadjim el Djazair. Lo scorso 3 agosto, il ministro dell’Energia e delle Miniere Mohamed Arkab ha presieduto una riunione di coordinamento con i dipartimenti coinvolti nel progetto di sfruttamento della miniera di ferro di Gara Djebilet (Tindouf) e da quello per la lavorazione del fosfato nell’est del Paese. All’incontro hanno partecipato i ministri dei Lavori pubblici, dei Trasporti, della Pesca e della Transizione energetica, rispettivamente Kamel Nasri, Aissa Bekai, Karim Hasni e Benatou Ziane, alla presenza del segretario generale del ministero delle Finanze, Brahim Djamel Kassali, e di funzionari di diversi settori. La riunione rappresenta una concretizzazione della road map definita nel quadro della strategia nazionale di sviluppo e valorizzazione delle risorse minerarie, e in applicazione del programma nazionale per i grandi progetti strutturali, mirante al rilancio del settore minerario, in esecuzione delle direttive del presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune. L’Algeria deve sfruttare e trasformare i fosfati a Tebessa, Souk Ahras, Annaba e Skikda, nell’est del Paese. (Ala)