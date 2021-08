© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione della Nato in Kosovo (Kfor) continua a fornire sostegno, come richiesto dalle autorità di Pristina, nello spegnimento degli incendi in tutto il Paese balcanico. Lo riferisce la missione Kfor tramite Twitter. "Il sostegno aereo delle squadre Kfor sul territorio è stato indispensabile data la complessità della situazione", fanno sapere dalla missione Nato. (Alt)