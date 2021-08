Kosovo: si dimette un magistrato coinvolto nello scandalo intercettazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il magistrato del Consiglio giudiziario del Kosovo coinvolte nello scandalo intercettazioni, Driton Muharremi, ha rassegnato le dimissioni. La sua decisione è stata già approvata dal Consiglio giudiziario. Secondo quanto spiegato, la decisione è stata presa da Muharremi per non mettere in cattiva luce il Consiglio giudiziario kosovaro. Nei giorni scorsi il capo procuratore del Kosovo, Aleksander Lumezi, ha chiesto alla Procura speciale di indagare sulle intercettazioni nelle quali esponenti del settore giudiziari potrebbero essere accusati di abuso di potere. "Un'indagine è stata lanciata presso la Procura di Pristina sulle intercettazioni audio non autorizzate", ha dichiarato Lumezi. Il Consiglio dei procuratori del Kosovo ha inoltre annunciato che il capo procuratore di Pristina ha presentato una richiesta per avviare procedure disciplinari contro un procuratore kosovaro in connessione con lo scandalo delle intercettazioni audio che vede coinvolti numerosi esponenti del settore giudiziario. In un comunicato stampa, il Consiglio dei procuratori ha fatto sapere che istituirà un panel per raccogliere informazioni al fine di rispondere in maniera appropriata alle violazioni. Il portale d'informazione "Shqip.com" ha pubblicato un'intercettazione nel quale il Procuratore di Pristina per i crimini gravi, Shemsije Asllani, rivolgendosi ad una persona non identificata si direbbe pronto a fare "del suo meglio" per aiutarlo. Asllani avrebbe assicurato di avere legami con l'Agenzia kosovara d'intelligence (Kia), di conoscere diversi giudici e di avere "amici" in altre istituzioni in grado di aiutare il suo interlocutore. Il Consiglio giudiziario del Kosovo ha intanto fatto sapere che intende seguire da vicino la vicenda delle intercettazioni, assicurando che prenderà le misure disciplinari necessarie contro le persone che risulteranno coinvolte. (segue) (Alt)