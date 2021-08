Speciale energia: Kosovo, missione Kfor, contingente italiano dona impianto fotovoltaico all'ospedale di Strpce/Shterpce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta a Strpce/Shterpce un comune a maggioranza serba, una donazione realizzata dalle Unità del regional command west (Rc-W), comando multinazionale della missione Kfor, la cui componente italiana è costituita da soldati di tutte le Forze armate italiane, che attualmente vede impegnati i Diavoli gialli dell'185mo reggimento artiglieria paracadutisti della brigata Folgore. Secondo quanto riferito in un comunicato di Kfor, la donazione è stata effettuata in favore dell'ospedale Health Center, al quale è stato donato un sistema di pannelli solari per la fornitura di energia elettrica. L'opera in questione è stata realizzata allo scopo di incrementare le capacità di fornire servizi essenziali per tutta la popolazione e contemporaneamente rendere l'ambiente più salubre grazie al miglioramento della qualità dell'aria. Il colonnello Andrea Bertazzo, comandante del RC-W, in occasione della donazione alla presenza del direttore sanitario della municipalità dottor Sasa Krsticic, dei medici e dei infermieri dell'ospedale, ha espresso l'importanza di questi progetti di cooperazione civile militare e in particolare ha espresso che "la realizzazione di questo impianto genererà energia elettrica, darà la possibilità di far risparmiare notevolmente la municipalità e questo permetterà di destinare maggiormente i fondi dell'ospedale in altre attrezzature sanitarie e medicinali". I progetti realizzati dal contingente italiano sostengono tutte le diverse etnie che vivono in Kosovo, molti dei quali sono rivolti alle giovani generazioni e incentrate sul principio della pubblica utilità e imparzialità. Con questi principi le unità italiane di Cooperazione civile-militare facilitano la collaborazione con le istituzioni locali, contribuendo allo sviluppo culturale, sociale ed economico del paese". (Com)