Kosovo-Serbia: eurodeputata von Cramon, elezioni influenzeranno dialogo

- Le imminenti elezioni in Serbia e Kosovo influenzeranno il dialogo tra i due Paesi mediato dall'Unone europea ed entrambi i leader, Aleksandar Vucic e Albin Kurti, saranno molto attenti nelle loro mosse verso gli elettori fino alla fine della tornata. Lo ha affermato la relatrice del Parlamento europeo per il Kosovo Viola von Cramon in un'intervista concessa ieri all'emittente "N1". La parlamentare europea ha auspicato che ci saranno progressi nel dialogo dopo le elezioni. Tuttavia, Von Cramon ha aggiunto di aver visto progressi durante gli ultimi round negoziali a Bruxelles, che potrebbero essere visti come un successo. Von Cramon ha detto di aspettarsi che sia Vucic che Kurti dimostrino la loro leadership perché entrambi hanno un sostegno significativo in Parlamento e tra gli elettori. "L'obiettivo dei negoziati non era stabilire precondizioni e dire ciò che si voleva e ci si aspettava da qualcuno, ma guardare i singoli passi e risultati", ha detto von Cramon ribandendo la necessità per entrambi i Paesi e dei loro leader politici di proseguire nel solco del percorso di integrazione europea. Parlando dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba in Kosovo, von Cramon ha affermato che le tensioni tra la popolazione stanno crescendo e che è per questo che i partecipanti al dialogo e l'Ue dovrebbero fare di più per raggiungere i cittadini del Kosovo settentrionale, non solo i serbi, per farle sentire maggiormente integrati. (segue) (Alt)