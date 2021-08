Business news: Cina, Alibaba licenzia manager dopo accusa di aggressione sessuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese del commercio elettronico Alibaba ha licenziato un manager che avrebbe aggredito sessualmente una dipendente e "stabilirà politiche per prevenire le molestie sessuali". Lo ha dichiarato l'amministratore delegato, Daniel Zhang, confermando che "il manager, dell'unità City Retail di Alibaba per la consegna di generi alimentari, non sarà mai riassunto". Le dichiarazioni giungono dopo che la compagnia ha sospeso diversi dipendenti in seguito alle accuse di una lavoratrice, che sull'intranet della società ha denunciato di essere stata aggredita sessualmente dal suo capo e da un cliente durante un viaggio di lavoro. (Cip)