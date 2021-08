Lazio: assessore ambiente, vicina a soccorritori e comunità colpite da incendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia vicinanza alle comunità locali che vivono nelle aree colpite in questi giorni dagli incendi e a tutti i guardiaparco, vigili del Fuoco, uomini e alle donne della Protezione Civile e di tutte le forze dell'ordine impegnate nelle attività di soccorso". Così in una nota Roberta Lombardi, assessora alla Transizione Ecologica e alla Trasformazione Digitale della Regione Lazio. "Sono una morsa al cuore le immagini di pezzi di territorio devastati dalle fiamme, che in molti casi hanno colpito anche le nostre aree naturali protette come Monte Catino, vicino Tivoli. È inqualificabile anche solo l'ipotesi che dietro queste catastrofi per ecosistemi e abitanti vi sia la mano dell'uomo. Mi auguro che le Autorità competenti risalgano ai responsabili affinché possano essere consegnati alla giustizia e puniti adeguatamente e che atteggiamenti di questo tipo possano essere isolati e banditi dalle stesse comunità che ne sono colpite".(Com)