Covid: nel Lazio 583 nuovi casi positivi, 269 a Roma, 67 in terapia intensiva

- "Oggi si registrano nel Lazio 583 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (-30), 5 decessi, compresi i recuperi (+2) i ricoverati sono 454 (-12), le terapie intensive sono 67 (-1). I casi a Roma città sono a quota 269. Sarà un Ferragosto in fascia bianca per il Lazio, ma bisogna comunque mantenere alto il livello di attenzione". Lo comunica in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.(Com)