Cina: emissione panda bond aumenta di oltre il 40 per cento nel primo semestre

- L'emissione di panda bond, cioè le obbligazioni in yuan emesse da emittenti con sede al di fuori della Repubblica popolare cinese, ha raggiunto 57,9 miliardi di yuan (circa 8,96 miliardi di dollari Usa) nei primi sei mesi dell'anno, con un aumento del 42,6 per cento su base annua, secondo i dati della società di credito China Chengxin. Un totale di 37 tali obbligazioni è stato emesso da 17 entità di mercato. Le imprese finanziate dalla Cina sono state i principali partecipanti al mercato in termini di volume di emissioni, mentre le istituzioni finanziarie hanno rappresentato la quota maggiore di emissioni. Aziende come la britannica Glp Holdings, le tedesche Bmw e Daimler considerano quella dei panda bond un'importante piattaforma di finanziamento. Il volume di emissione di queste obbligazioni da parte delle tre società ha raggiunto i 20,4 miliardi di yuan (3,14 miliardi di yuan) nella prima metà dell'anno. (Cip)