Business news: India, vendite auto aumentano del 63 per cento a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di auto in India hanno registrato una ripresa a luglio, per effetto del parziale allentamento delle misure di contenimento della seconda ondata dell’epidemia di coronavirus. Complessivamente sono stati venduti 1.556.777 veicoli, con un aumento del 34 per cento, secondo i dati della Federazione delle associazioni dei concessionari (Fada). Il mese scorso sono stati venduti 261.744 veicoli per passeggeri, contro 160.681 del luglio 2020, il 63 per cento in più. Anche i veicoli commerciali hanno registrato una crescita su base annua, da 19.602 a 52.130. Le vendite dei mezzi a due ruote sono aumentate del 28 per cento, da 887.937 a 1.132.611. Quelle di trattori sono aumentate del sette per cento, da 77.257 a 82.388. (Inn)