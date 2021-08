Business news: Bangladesh, inflazione al 5,36 per cento a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione in Bangladesh è scesa di 28 punti base a luglio, al 5,36 per cento. Lo a reso noto il ministro della Pianificazione, Muhammad Abdul Mannan, in una conferenza stampa seguita alla riunione del comitato esecutivo del Consiglio economico nazionale (Ecnec). L’inflazione dei generi alimentari è passata dal 5,45 per cento di giugno al 5,08 per cento. Per gli altri beni il tasso è calato dal 5,94 al 5,8 per cento. (Inn)